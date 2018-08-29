وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي سياسات صحية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (سياسات صحية، صحة عامة).

. أخصائي اقتصاديات الصحة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص اقتصاديات الصحة.

. سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصص سكرتارية تنفيذية.

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)