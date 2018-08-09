وظائف شاغرة لدى شركة معادن في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والمدينة المنورة، ورأس الخير”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تخطيط التعدين (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التعدين، والهندسة الكيميائية، وهندسة العمليات).

. مهندس إنتاج (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، هندسة العمليات)، أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص الصناعات الكيميائية.

. رئيس قسم المبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة الصناعية، هندسة التعدين)، أو ما يعادلها.

. أخصائي- خدمة العملاء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو العلاقات الصناعية).

. أخصائي- الأمن السيبراني (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسوب، وأمن المعلومات).

. أخصائي بيانات (رأس الخير): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما شابه ذلك.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا )