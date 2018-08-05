وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة لاند مارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة “لاند مارك” العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد مدير عام النادي (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. مدقق حسابات متجر (للرجال).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)