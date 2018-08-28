وظائف قيادية وإدارية شاغرة في شركة موبايلي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف القيادية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة جاءت على المسميات التالية:

. أخصائي تطوير المنتجات.

. مدير تنفيذي للتقارير المالية التنظيمية.

. أخصائي المحاسبة العامة.

. مسؤول الاستوديو الداخلي.

. مدير عام الشرائح مسبقة الدفع.

. مدير عام الخدمات الرقمية.

. مدير عام الحملة والتنمية الإبداعية.

. مدير عام قنوات الاتصال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)