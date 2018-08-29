وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير المبيعات الإقليمي (الرياض).

. مدير أول التدقيق الداخلي (الرياض).

. مهندس أول شبكات (الخرج).

. مدير أول تطوير المنتجات (الخرج).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)