وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، علاقات العمل، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مستشار الإنتاج الفني: شهادة الكلية التقنية في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس صيانة- معدات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)