وظائف هندسية وصحية وإدارية في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي ثالث تدقيق الأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الجودة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مساعد طبيب استشاري- مركز التميز لتنمية الطفل: درجة الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

. طبيب استشاري- مركز التميز لتنمية الطفل (عدد 3 وظائف): درجة الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

. مهندس أول أنظمة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)