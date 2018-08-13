وظيفة نسائية شاغرة في شركة المراعي

وظيفة نسائية شاغرة في شركة المراعي

2018/08/13
الساعة 8:54 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مدير مشروع الابتكار”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التكنولوجيا، الرياضيات، أو الاقتصاد)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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