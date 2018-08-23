وعكة صحية تُدخل تركي آل الشيخ المستشفى.. أجر وعافية يا أبا ناصر

المواطن - الرياض

قال رئیس ھیئة الرياضة المستشار تركي آل الشیخ، الیوم الخمیس، إنه سیدخل المستشفى للعلاج.

وكتب آل الشیخ على صفحته الرسمیة في “فیسبوك”: “أنا سأدخل المستشفى الیوم، وأحب أن أودعكم بھذه المنشورات”، في إشارة لمنشورات كتبھا تتعلق بالدوري المصري .

من جھة أخرى، نشر إعلامیون رياضیون ونشطاء على “تويتر” صورة لرئیس ھیئة الرياضة راقداً على السرير الأبیض وموصولاً بعدد من الأجھزة.

ودشن مغردون وسمًا في “تويتر”، بعنوان “سلامتك تركي آل الشيخ” حيث انهالت الدعوات والأمنيات له بالشفاء العاجل.

وعلق الإعلامي عادل التويجري على الوسم داعيًا “اللهمّ إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة … اللهم واجمع له بين الأجر والعافية …”.

وغرد الإعلامي إبراهيم السليمان بقوله “أجمل ما في الوسم أن كل سعودي/ة يختلف أو يتفق مع تركي تمنى له الشفاء العاجل عملاً بأخلاقه وتربيته ونبله .. وأبشع ما في الوسم فهو بلا شك وكما هي العادة تدني أخلاق عديمي المروءة قطيع عزمي .. أجر وعافية يا أبا ناصر”.

وعلق الخبير الاقتصادي محمد نافع على الوسم بقوله : “ألف سلامة معالي /تركي آل الشيخ، طهور إن شاء الله”.

ودعا منذر آل الشيخ مبارك بالشفاء قائلا: “:أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك ولا بأس طهور إن شاء الله اللهم رب الناس أذهب البأس”.

وغرد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قائلاً: “سلامتك تركي آل الشيخ لا بأس طهور إن شاء الله..”.

وتفاعل الإعلامي المصري مدحت شلبي مع الوسم حيث كتب تغريدة دعا فيها للشفاء لتركي آل الشيخ قائلا “ألف سلامة لمعالي المستشار، بصراحة الجهد اللي عمله جبار “.