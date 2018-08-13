وفاة الإعلامي فهد الفهيد متأثرًا بإصابته في حادث مروري بلندن

المواطن - الرياض

توفي الزميل الإعلامي فهد الفهيد اليوم في لندن متأثرًا بإصابته في حادث سير وقع له قبل أيام في العاصمة البريطانية.

ونعى الكثير من الإعلاميين والمغردين الفقيد داعين الله له بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.

والمعروف أن فهد الفهيد هو مدرب ومستشار إداري وخبير تسويقي وإعلامي،

والفهيد محاضر ومدرب إدارة أعمال واتصال تسويقي وهو بالإضافة إلى ذلك مقدم ومعد برامج تلفزيونية وإذاعية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكاتب صحفي ومؤلف كتاب “ذاتك علامة تجارية”.

كما قدم دورة تدريبية بعنوان ذاتك علامة تجارية في 1/7/ 1438هــ.