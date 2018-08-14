وفاة الحالة الـ13 بين الحجاج المصريين في المملكة

المواطن - القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الحالة الـ13 بين الحجاج المصريين بالمملكة، وذلك لحاجة تدعى سعاد محمد عبدالحافظ جويلي، 69 عامًا، من محافظة دمياط، وتتبع حج السياحة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد: إن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأشار مجاهد إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مشيرًا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.