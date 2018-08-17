وفيات وإصابات في حادثين مرورين منفصلين بمحايل

المواطن - سعيد آل هطلاء - محايل

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى محايل العام عدة وفيات وإصابات ناتجة عن حادثين مرورين منفصلين.

وأوضح مدير القطاع الصحي في محافظة محايل، محمد بن زيد، أنه تم استقبل حالة وفاة لشاب، وحالة إصابة لآخر إثر انقلاب مركبتهما في طريق خميس البحر.

وأصيب شاب آخر بإصابات بليغة نتيجة حادث مروري على طريق الشعبين، وتم تنويمه في العناية المركزة، ووصلت حالة أخرى لشخص متوفى إثر الحادث المروري.