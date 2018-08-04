وقف تطبيق Musical.ly نهائيًا

المواطن - متابعة

كشفت تقارير عن إيقاف برنامج Musical.ly للأبد، بعد تجميع قاعدة كبيرة من المستخدمين.

وسيحول تطبيق مزامنة الشفاه الذي لاقى شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدميه إلى TikTok، وهو تطبيق فيديو، تملكه شركة الإنترنت الصينية “بايتجتانس”.

وستنتقل حسابات المستخدمين ومقاطع الفيديو تلقائيًا إلى التطبيق الجديد، لذا يجب أن يكون الانتقال سلسًا إلى حد كبير.

وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ شركة Bytedance الصينية على Musical.ly في نوفمبر الماضى مقابل مليار دولار.