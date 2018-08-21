ولي العهد يتلقى التهنئة بعيد الأضحى من ولاة العهد في الكويت والأردن

ولي العهد يتلقى التهنئة بعيد الأضحى من ولاة العهد في الكويت والأردن

2018/08/21
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.
وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

كما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا من الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.
وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

 


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