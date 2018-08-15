وول ستريت ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الأرباح

وول ستريت ترتفع بفعل التفاؤل بشأن الأرباح

2018/08/15
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - متابعة

ارتفعت المؤشرات الثلاث الكبرى في بورصة وول ستريت، يوم أمس الثلاثاء، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب له في ثلاثة أسابيع، حيث زاد تفاؤل المستثمرين بفعل سلسلة من النتائج الجيدة وانحسرت المخاوف من تداعيات هبوط الليرة مع تعافي العملة التركية.

وأنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز موجة خسائر استمرت 4 أيام بمكاسب كبيرة في المجموعات الصناعية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 112.22 نقطة، أو ما يعادل 0.45%، إلى 25299.96 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.03 نقطة، أو 0.64%، إلى 2839.96 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 51.19 نقطة، أو 0.65%، إلى 7870.89 نقطة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم