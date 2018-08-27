وين دورينا يا اس تي سي مطلب جماهيري .. ومغردون: ما نبي التشفير

المواطن - محمد سمعة

قبل ساعات من انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2018-2019 طالبت فئات عريضة من الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر شركة الاتصالات السعودية بضرورة معرفة أين ستتم إذاعة مباريات الدوري المحلي في الموسم الجديد.

وكانت شركة الاتصالات السعودية فازت بحقوق نقل وبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الأخيرة.

وكتب خالد عبر تويتر: اللي فهمته بيعطوننا نقل بدون ميزات، عشان تصير مجبور على الاشتراك، وإذا بتشترك بتابعها HD .

بينما قال عبدالله الثقيل على تويتر: باقي يومان ولا أحد من الشركة تكلم ولا فيه ولا واحد طالع يعلمنا وين بنشوف الدوري.

وتطالب الجماهير السعودية شركة STC بضرورة نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات النقل المفتوحة وليس التشفير، خاصة أن مشاهدة الدوري المحلي بالمجان مطلب جميع فئات الجماهير بمختلف انتماءاتها.

ويذكر أن الدوري السعودي للمحترفين سينطلق بداية من يوم الخميس المقبل بثلاث مواجهات وهي: ” الاتفاق والرائد، أحد والنصر، الوحدة والحزم”.

وتُوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

حصد اللاعب التشيلي روني فيرنانديز لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا، متفوقًا على النجم السوري عمر السومة والذي سجل 11 هدفًا في المسابقة.

وكانت قناة KSA SPORTS اهتمت بنقل بعض من مباريات الدوري السعودي في الموسم الماضي.