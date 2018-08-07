يتكون من 20 ركنًا.. تدشين السوق الشعبي للأسر المنتجة في رفحاء

المواطن - رفحاء

برعاية كريمة من الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، دشّن محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني، مساء اليوم الثلاثاء، السوق الشعبي الدائم للأسر المنتجة الواقع على طريق الملك عبدالله بحي الشمال والذي تشغله جمعية البر الخيرية برفحاء “وارف” ضمن برامجها المجتمعية.

وجاء ذلك بمشاركة بلدية محافظة رفحاء ودعم من رجل الـعمال أحمد بن مزعل اللاحقي، وبالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “رؤوم”، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد “حياة”، وجمعية ملاذ الأسرية، ولجنة التوعية بأضرار المخدرات والتدخين “نجاة”.

وقدم العماني خلال كلمته بعد التدشين شكره للأمير فيصل بن خالد على رعايته الكريمة ودعمه للأسر المنتجة وإيجاد مقر دائم لها وفرص عمل متنوعة في السوق الشعبي، كما قدم الشكر للجهات الحكومية والأهلية والخيرية ورجال الأعمال على مشاركتهم ودعمهم لهذا العمل الخيري، راجيًا أن يعود بالنفع والفائدة على الأسر المنتجة، وأن يدر عليهم الدخل المادي الطيب.



من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية رفحاء الخيرية “وارف”، فهد الفريح، أن السوق الشعبي سيتم افتتاحه رسميًّا في 19 ذو الحجة 1439هـ من أهدافه تمكين الأسر المنتجة بمزاولة العمل التجاري، وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين تنفيذًا لتوجيهات القيادة في دعم الأسر المنتجة وفق رؤية المملكة 2030، وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الأسر ومنفذ سياحي ترفيهي للأسر وفق العادات والتقاليد.



وأشار إلى أن السوق يتكون من 20 ركنًا لبيع منتجات الأسر المنتجة عبر أنواع من المنتجات، كالمأكولات والمشروبات والمنسوجات اليدوية والأعمال الفنية والإكسسوارات، والألبان ومشتقاته، وصيانة الجولات والإلكترونيات وتغليف الهدايا والفنون الجميلة والعطارة والتصوير النسائي، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية المتنوعة.