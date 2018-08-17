يحفهم الأمن والسكينة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أدى جموع المصلين أول جمعة في العشر الفضيلة من ذي الحجة صلاة الجمعة في جنبات المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج للعام 1439هـ، وتوفير كافة الخدمات لهم كي يؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وخشوع وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وقد شهدت أروقة وساحات المسجد الحرام تضافراً في الجهود لكافة الإدارات الخدمية والتوجيهية والفنية.

وكثفت كافة الإدارات التوجيهية والخدمية والفنية جهودها لاستقبال قاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن ومتابعة تدفق الحشود والتأكد من انسيابية الحركة والأمن والسلامة، والدخول من الأبواب المخصصة.

وضمن حزمة الخدمات المقدمة تم توفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن، وتجهيز برادات مياه زمزم المبردة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطب الجمعة الخاصة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب بالمسجد الحرام.

كما استفاد قاصدو بيت الله العتيق من الشاشات الإلكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله وما تبثه من عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ، وتهيئة المصلَّيات النسائية والتأكد من جاهزيتها وتوجيه المصلِّيات إليها.