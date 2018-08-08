100 شركة عالمية تغادر السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات

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أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأميركية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، قال المسؤولون، الذين لم يُكشف عن أسمائهم، إن العقوبات الأميركية ستضع ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الإيراني، ومع ذلك، أكدوا أن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه.

وبدأت الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد إيران صباح أمس الثلاثاء، بحظر شراء الدولار الأميركي على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى حظر النقل المباشر أو غير المباشر للجرافيت، وحظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمنيوم والحديد والفحم الحجري وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة السيارات في إيران.