105 من أطفال الحجاج استفادوا من برنامج الحضانات الموسمية

المواطن - واس

بلغ عدد الأطفال المسجلين في برنامج حضانات الأطفال الموسمية الذي دخل عامه الأول لينضم لحزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله الحرام، 105 أطفال، منهم 31 طفلًا وطفلة تم تسجيلهم من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، و74 طفلًا وطفلة تم تسجيلهم من مكة المكرمة بعد وصول الحجاج.

وأوضح مدير عام شؤون حجاج الداخل فايز سعيد البركاتي الشريف أن برنامج الحضانات الموسمية يأتي ضمن خطط وزارة الحج والعمرة التطويرية لتحسين تجربة الحاج والمعتمر وأحد المبادرات التي تقدمها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن لتهيئة سبل الراحة والطمأنينة، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام ومرافقيهم.

وتأتي مبادرة برنامج حضانات الأطفال ضمن أهم البرامج التي فعّلتها الوزارة في موسم الحجّ لهذا العام 1439هـ.

ويهدف البرنامج لتقديم خدمة لضيوف الرحمن توفر لأطفالهم مكانًا آمنًا ورعاية من كادر متخصص بالتعاون مع إدارة التعليم بمكة المكرمة، يخصص للأطفال من عمر شهر واحد إلى ست سنوات، يقدم لهم خلال فترة إقامتهم في الحضانات والروضات برامج ثقافية وتعليمية وترفيهية متنوعة.

وأشار البركاتي إلى أن برنامج الحضانات الموسمية استقبل هذا العام أطفال حجاج الداخل بالإضافة إلى أطفال حجاج الخارج، وقال: نتطلع لتطوير البرنامج ليقدم خدماته لشريحة أكبر لتشمل أيضًا أطفال العاملين في الحج، مضيفًا أن البرنامج يتيح للحجاج المشتركين بالخدمة التواصل مع أطفالهم عبر حساب الروضات والحضانات في برنامج التواصل الاجتماعي (snapchat) كما يمكن للوالدين زيارة أطفالهم خلال فترة إقامتهم.



ويستمر برنامج الحضانات الموسمية بمكة المكرمة ابتداءً من اليوم السابع إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويمكن الاشتراك في البرنامج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على موقع وزارة الحج والعمرة.