11 معلومة عن فضل وأعمال يوم عرفة

المواطن - الرياض

أيام قليلة ويهل علينا يوم عرفة والذي يعد من أفضل أيام العام، فيه تتضاعف الحسنات وتُمحى السيئات، ويباهي الله بأهل عرفة أهل السماء، ومن فضائل هذا اليوم:

1- يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل-: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) والأشهر الحرم هي: ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

2- يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) وأشهر الحج هي: شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

3- يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله – عز وجل-: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَات، قال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

4- يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهاً على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله – عز وجل-: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ). قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

5- يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسَّن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

6- يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: إن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه-: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

7- صيام يوم عرفة: فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حثّ النبي، صلى الله عليه وسلم، على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين) صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود.

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، عندما سُئل عن صيام يوم عرفة: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يُسَن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

8- إنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ) رواه أبو داود وصححه الألباني.

9- عظم الدعاء في يوم عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة).

10- كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

11- مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء).

يذكر أن المحكمة العليا أعلنت بالأمس أن اليوم الأحد هو غرة شهر ذي الحجة.

وبحسب ما أعلنت المحكمة العليا يكون يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس هو يوم عرفة، ويوم الثلاثاء 21 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.