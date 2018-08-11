11 وظيفة شاغرة في شركة سيمينس الألمانية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف صيانة المخزون.

. منظم عملية المرور- مشروع المترو.

. مشرف أعمال بيانات الصيانة.

. مشرف صيانة- منصة الفحص.

. مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمداد الطاقة.

. مشرف صيانة معدات المستودعات والورش.

. مشرف صيانة الاتصالات.

. مسؤول إدارة الموارد البشرية- أخصائي تأمينات اجتماعية.

. مشغل مراقبة الطاقة- مشروع المترو.

. جامع بيانات التكوين- مشروع المترو.

. مهندس تخطيط الصيانة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)