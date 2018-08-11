127 مركزًا و361 سيارة إسعاف لرعاية ضيوف الرحمن في موسم الحج

المواطن - واس

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي ١٢٧ مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، و٣٦١ سيارة إسعاف و٢٠ دراجة، وأكثر من ١٨٦١ شخصًا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية كافة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستعداد لموسم حج عام 1439هـ.

وتوزعت المراكز الإسعافية الدائمة والمؤقتة في نطاق العاصمة المقدسة ومشعر منى ومشعر عرفات والمزدلفة والمدينة المنورة، فضلًا عن نطاق الإسناد، حيث تضم العاصمة المقدسة ٢٢ مركزًا إسعافيًّا دائمًا، و١٥ مركزًا إسعافيًّا مؤقتًا مدعومًا بـ٨٧ سيارة إسعاف مجهزة، و٦٥٣ شخصًا من الفرق الإسعافية والقوى العاملة.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مشعر منى ٢٦ مركزًا إسعــافيًّا مــؤقتًا مدعـومًا بـ١٠٠ سيارة إسعاف، وأكثر من ٥٣٤ شخصًا، ما بين فرق إسعافية وأطباء وفنيين وإداريين، وتخصيص ٣٢ مركزًا إسعافيًّا مؤقتًا و٩٢ سيارة إسعاف مجهزة في مشعر عرفات والمزدلفة وأكثر من ٣٤٤ من القوى العاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية إلى الحجيج.

وفي منطقة المدينة المنورة، جهزت هيئة الهلال الأحمر السعودي ١٥ مركزًا إسعافيًّا دائمًا و٦ مراكز أخرى مؤقتة، و٦٦سيارة إسعاف و٢٨٢ من القوى العاملة لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لزوار المسجد النبوي.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مركزًا إسعافيًّا مؤقتًا و٢١ شخصًا من القوى العاملة و٢٥ سيارة إسعاف لنطاق الإسناد، فضلًا عن ١٥ سيارة للتدخل السريع و٩ عربات قولف و٢٠ دراجة.