13 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون بالرياض وتبوك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، وتبوك.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. موظف عمليات كوي وغسيل الملابس (الرياض).

. مشرف رعاية التدبير المنزلي (الرياض).

. مشرف التدبير المنزلي (الرياض).

. خياط الزي الرسمي (الرياض).

. مشرف مرافق الغسيل (الرياض).

. شيف حفلات (الرياض).

. مساعد خدمة عمليات الغرف والضيافة (الرياض).

. طباخ أطباق (الرياض).

. موظف خدمة الغرف والضيافة (الرياض).

. مشرف المغسلة (الرياض).

. موظف خدمات باب الاستقبال (الرياض).

. رئيس الطباخين (الرياض).

. رئيس خدمة الضيافة (تبوك).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)