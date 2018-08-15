15 وظيفة شاغرة في شركة جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات المتعاقدة معها في كل من “الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي مبيعات.

. مهندس أنظمة.

. أخصائي إدارة الأنظمة.

. مدير تنفيذي.

. مدير أول الاستشارات.

. ممثل خدمة العملاء.

. قائد الخدمات.

. مشغل التجميع.

. مدير المنتجات الفنية.

. فني أول كهروميكانيكي.

. مشغل حقل- خط سلكي.

. أخصائي حقل- خط سلكي.

. مهندس تكنولوجيا إصلاح- الطلاءات.

. أخصائي أول بتروفيزيائي.

. مهندس دعم فني.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)