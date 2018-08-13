200 طن من التمور هدية المملكة لبنغلاديش

المواطن - واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 200 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية بنغلاديش، بحضور مندوب سفارة خادم الحرمين الشريفين سعيد القحطاني ، وممثلي وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

ووقّع معالي وزير الإغاثة والكوارث في بنغلاديش مفجّل حسين شودري على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة في العاصمة دكا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.