3 أسئلة تشغل مستفيدي حساب المواطن .. أهمها زيادة الدعم وموعد الدفعة العاشرة

المواطن - الرياض

تفاعل حساب خدمة العملاء في حساب المواطن مع تساؤلات واستفسارات المواطنين المتنوعة، والتي تشغل بالهم بشأن الدعم، وهل سيكون هناك زيادة في حالة إضافة مولود أو تابع، بالإضافة إلى موعد صرف الدعم للدفعة العاشرة، وما يتعلق بتحديث البيانات.

وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء مع تساؤلات واستفسارات المواطنين، حيث استفسر مواطن بشأن زيادة الدعم الخاص به في حالة رُزق بمولود.

زيادة الدعم:

وكان حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء قد تفاعل مع استفسار بشأن قيمة مبلغ الدعم لمواطن مُسجل في البرنامج ورزقه الله بمولود جديد.

ووجه المستفيد تساؤله إلى خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” بشأن قيمة الدعم الجديد بعد إضافة المولود ومتى سيتم إيداع المبلغ.

وردت خدمة عملاء حساب المواطن: “في حال تم إضافة تابع سوف يتم دراسة أهلية التابع واستحقاقك، وسيتم إبلاغك بنتيجة الأهلية من خلال رسالة نصية أو عن طريق حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك لـ الدعم من خلال الحاسبة التقديرية هنا

موعد الدفعة الجديدة:

يأتي ذلك فيما أعاد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” التأكيد على أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يودع يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

أهمية تحديث البيانات:

كما شدد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات وأكد البرنامج أنه يجب الإفصاح بشكل محدد لبيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن؛ حتى لا يتم إسقاط المستفيد.

وأضاف حساب المواطن في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أنه في حال حصول حالة عدم أهلية يتوجب:

أولًا: تحديث البيانات المُسقط بسببها.

ثانيًا: رفع اعتراض.

وأضاف أنه يلزم اختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح من خلال، البوابة الإلكترونية (هنا)، كما يمكن تحديث بيانات الدخل، عبر الدخول من البوابة واختيار خانة الإفصاح عن الدخل.

التسجيل مستمر:

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.