3 مميزات جديدة لتطبيق تويتر لايت

المواطن - متابعة

كشفت شركة تويتر عن تحديث جديد لتطبيق Twitter Lite المنتشر بين المستخدمين في الدول النامية وأصحاب الهواتف التي لا تتمتع بإمكانيات متطورة، ويحمل التحديث الجديد رقم إصدار Twitter Lite 2.0، ويضم عددًا كبيرًا من المزايا الجديدة التي لم تكن متوفرة لمستخدمي تلك النسخة من قبل.

ويوفر التحديث الجديد ميزة “الوضع الليلي” التي تساعد المستخدمين في تصفح الموقع ليلًا دون إرهاق لأعينهم، بالإضافة إلى ميزة توفير البيانات، التي تمكن المستخدمين من توفير استهلاك البيانات بشكل كبير وهي ميزة هامة في الأسواق التي تحتوي على اتصالات 2G / 3G، كما تم تحسين ميزة الإخطارات.

والتحديث الجديد متاح الآن على متجر “جوجل بلاي” الخاص بهواتف أندرويد، ومن المقرر أن يصل بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم.