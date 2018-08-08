3000 دولار لمن يعثر على القط قاتل الـ7!

المواطن - متابعة

وجدت السلطات الأمريكية قطة مقتولة في ولاية واشنطن، أمس الأول، وهي الضحية الـ7 منذ فبراير الماضي.

وعُثر على القطة، التي تسمى هارلي، والبالغة من العمر 20 عامًا، وكانت صماء، ميتة في غرب منطقة “أولمبيا”، بحسب موقع “فوكس نيوز” الأمريكي.

وقالت خدمات الحيوان في مقاطعة “ثورستون”: إن هارلي كانت القطة الـ7 التي يجدونها مقتولة في المنطقة خلال الأشهر الـ6 الماضية، وعثر على قطة أخرى تدعى أوللي ميتة، الجمعة الماضي، على بعد ميل من موقع وجود هارلي.

ووقعت جميع الوفيات في مناطق “أولمبيا” و”لاسي” و”أو توم ووتر” في ولاية واشنطن العاصمة.

وذكر ضابط في خدمات الحيوانات أنه تم العثور على قطط مقطوعة أعضاؤهن ومشوهين، وأشارت صاحبة إحدى الضحايا، إريكا جونسون: “الطريقة التي ماتت بها هذه الحيوانات مروعة للغاية”.

تعتقد السلطات أن السفاح هو قط متوحش قد يكون السبب في جرائم القتل السبع.

وقدمت إحدى الشركات المكافحة لإيذاء الحيوانات مكافأة بقيمة 3000 دولار لمن يعثر على القط المشتبه به في تلك الحوادث.