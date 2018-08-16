32 موظفة بمركز الرعاية النهارية يخضعن لدورة أساسيات المايكروسوفت

المواطن - واس

اختتم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع معهد البرمجيات العالي للتدريب النسائي دورة “أساسيات المايكروسوفت” التي استمرت شهراً واستهدفت 32 موظفة من منسوبات القسم الاداري والفني بالمركز.

وقدمت الدورة المدربة أمل مصطفى وتناولت فيها العديد من المحاور اهمها التعريف بأساسيات الحاسب الآلي واقسامه وأهم البرامج الملحقة فيه مثل برنامج معالج النصوص word وبرنامج الجداول الالكترونية Excel وبرنامج العروض التقديمية poer point من حيث طرق عملها ومزاياها واستخداماتها وارتباطات كل برنامج وادوات التحكم فيه مع استعراض تلك الاساسيات نظرياً مع المتدربات وتدريبهن على استخدامها بالتطبيق العملي والتقييم النهائي في ختام الدورة لقياس مدى نجاح الدورة واهم ايجابياتها.

يُشار الى ان الدورة تعد إحدى برامج التدريب والتثقيف الدورية في المركز و التي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفات في كافة الاقسام الادارية والاجتماعية والعلاجية وزيادة مخزونهم العلمي وتطوير مهاراتهن في جميع المجالات العملية .