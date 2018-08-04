4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

4 أيام فقط باتت تفصلنا على إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، بمشيئة الله، يوم الخميس المقبل، وهو التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث يوافق اليوم العاشر يوم الجمعة الإجازة الرسمية في البلاد، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.