48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر

المواطن - الرياض

48 ساعة فقط باتت تفصلنا على إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، بمشيئة الله، بعد غد الخميس، وهو التاسع من شهر أغسطس الجاري، حيث يوافق اليوم العاشر يوم الجمعة الإجازة الرسمية في البلاد، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

التسجيل مستمر

ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وأكد حساب المواطن أن يوم الخميس المقبل الموافق 9 أغسطس، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع المقبلة رقم 10 لشهر سبتمبر.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

مطالب بزيادة الدعم

وكان عدد من المواطنين قد طالبوا بزيادة دعم حساب المواطن لتلبية الزيادة في فواتير الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.

ورد حساب المواطن بالقول إن الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين خلال الثماني دفعات الماضية تضمَّن مخصصا لدعم فاتورة الكهرباء، وتم احتسابه بناءً على معدل استهلاك الأسر للكهرباء في فصل الصيف، تحقيقًا لأهداف البرنامج في تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة للدعم.

أهداف البرنامج

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.