5 لجان في أستراليا لاستيعاب المبتعثين إلى كندا

المواطن - الرياض

أعلنت الملحقية في أستراليا عن تسخير كافة خدماتها لجميع المبتعثين والمبتعثات في كندا عبر تشكيل 5 لجان لاستقبال طلباتهم كما تم تصميم صفحة خاصة للراغبين بالانتقال من كندا إلى أستراليا على موقع الملحقية تحتوي على جميع المعلومات اللازمة.

وقالت الملحقية في بيان عبر موقعها على الإنترنت: إشارة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا ، فإن الملحقية الثقافية بأستراليا قامت بإعداد محتوى متكامل يخدم الطلبة الذين يرغبون بالانتقال إلى دولة أستراليا ويساعدهم في الحصول على معلومات كافية عن الجوانب الأكاديمية أو الحياة في أستراليا وكيفية الحصول على قبولات أكاديمية والإجابة على استفسارتهم وتسهيل الصعاب والعوائق حتى انتظامهم في الدراسة.

وأضافت الملحقية أن لجنة الجامعات تتولى التواصل مع الجامعات والمعاهد الأسترالية لبحث آلية النقل وتسريع إجراءات القبول والمعادلات الأكاديمية، فيما تتولى اللجنة الطبية التواصل مع المستشفيات والكليات لبحث إمكانية الحصول على أكبر عدد من المقاعد للأطباء السعوديين وذلك على مستوى الزمالة أو التخصص الدقيق.

وكشفت الملحقية كذلك أن اللجنة اللوجستية ستتولى التواصل مع مكاتب الطلبة الدوليين في الجامعات لتسريع إجراءات حصول مبتعثي كندا على التأشيرة الأسترالية والبدء في الدراسة في أسرع وقت.