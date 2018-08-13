50 مركزًا مناوبًا بصحة جدة خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أكدت صحة جدة استمرار مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين والعمليات، حيث لم يطرأ عليها أي تغيير خلال اليومين القادمين، مبينة استمرار العمل في جميع أقسام العيادات الخارجية والعمليات بجميع المستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى.

من جهة أخرى أعلنت صحة جدة عن المراكز المناوبة خلال إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1439هـ وجاءت على النحو التالي: المراكز الصحية المناوبة في جدة:

المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك عبدالعزيز وتشمل (مركز صحي القرينية) حيث سوف يكون دوامه من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م.

مركز صحي المحجر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م.

المراكز الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي ومنها ( ثول، ذهبان) وسيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، ما عدا مركز صحي 505 الشراع سيكون على مدار 24 ساعة.

المراكز الصحية التابعة لمستشفى الملك فهد ( الحمراء ، الرويس ) وسيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م .

أما المراكز الصحية التابعة لمستشفى شرق جدة ( شرق الخط السريع ) سيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4م، في حين يعمل مركز صحي السليمانية على مدار 24 ساعة طيلة الأيام ، وبخصوص مستشفى الثغر سيعمل مركز صحي الأمير عبد المجيد من الساعة 8 ص وحتى الرابعة عصراً

المراكز المناوبة بقطاع رابغ:

وتشمل مراكز ( صعبر ، مستورة ، الأبواء ، كلية ، مغينية ) من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركزي صحي حجر ورابغ سوف يكون دوامهما من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م ، كما يعمل مركز صحي الجحفة على مدار 24 ساعة .

المراكز المناوبة بقطاع الليث

وتشمل مركز صحي غميقة ، الوسقة ، بني يزيد ، جدم ، الأميرة فهدة بالغالة ، طفيل ، جمعة بن هلال ، السعدية ، يلملم ، الشواق ، الرياحين ، المستنقع ، الليث ، الرنيفه ، بيرين ، سلم الزواهر) سيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركز صحي سعيا الميقات فإنه سوف يعمل من الساعة 8 ص إلى 12 م ، و الفترة من 9/12/1438هـ إلى 13/12/1438هـ من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م .

المراكز الصحية المناوبة بقطاع أضم

وتشمل مركز أضم ، ذي رهجان ، النعيمات ، مرعة ، كساب ، آل السني ، أم حطب ، بني عفيف ، الصلايا ، العرج ، دثن ، الفحو ، صبح بني ذيبان ، المرقبان وسيكون دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 4 م ، باستثناء مركز صحي ( حقال ، الجائرة ، سوق العين ) فإن دوامها من الساعة 8 ص إلى الساعة 12 م .

علماً بأن جميع المراكز الصحية المكلفة خلال هذه الإجازة تتوفر فيها كافة التجهيزات الطبية ، بالإضافة إلى تجهيز الطوارئ والإسعاف .