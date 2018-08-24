500 حالة تسمم بسبب سلطة ماكدونالدز

المواطن - متابعة
تجاوزت حصيلة حالات التسمم بالسلطة في شبكة مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة الـ 500 شخص بحسب قناة روسيا اليوم.
وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية في منتصف يوليو الماضي عن تسجيل نحو 90 حالة لإصابة الناس بعدوى سيكلوسبوروز التي تسببت فيها سلطة في ماكدونالدز.
وتدل نتائج التحقيق على أن مثير العدوى، وهو الطفيلي Cyclospora cayetanensis كان داخل سلطة Fresh Express المكونة من سلطة رومانية والجزر.
وبعد بدء تفشي العدوى سحبت إدارة شبكة ماكدونالدز السلطة المشبوهة من 3 آلاف من مطاعمها وغيرت الشركة التي تزودها بالخضراوات.
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