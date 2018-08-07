51 وظيفة شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي صيانة.

. أخصائي معدات طيران جوية.

. أخصائي تفتيش وصيانة (عدد وظيفتين).

. أخصائي إدارة القيمة المكتسبة (عدد وظيفتين).

. منسق التدريب (عدد 4 وظائف).

. مخطط صيانة (عدد 3 وظائف).

. فني جدولة صيانة.

. أمين المكتبة التقنية (عدد 4 وظائف).

. موظف سلامة الطيران (عدد وظيفتين).

. مفتش ضمان الجودة (عدد 13 وظيفة).

. مهندس جودة (عدد وظيفتين).

. مساعد ميكانيكي طائرات.

. مراقب المواد.

. أخصائي إدخال البيانات (للجنسين).

. أخصائي غرفة الأدوات.

. محلل بيانات الصيانة (عدد 3 وظائف).

. فني إلكترونيات طيران.

. أخصائي صفائح معدنية الطائرات.

. ميكانيكي طائرات.

. أخصائي النظام الهيدروليكي للطائرات.

. فني أنظمة وقود الطائرات.

. أخصائي بيئي للطائرات.

. أخصائي محركات طائرات.

. أخصائي كهربائي طائرات.

. أخصائي معدات طيران أرضية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )