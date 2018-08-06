6 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول الميزانية والمراقبة.

. محلل أول إدارة التعهيد.

. أخصائي إدارة الأداء.

. أخصائي أول الرواتب والمكافآت.

. محلل أول التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.

. خبير الاستراتيجية.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)