6 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والجبيل، وينبع”.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

. رئيس قسم المبيعات الإقليمي (الرياض).

. مشرف- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع).

. مشرف- تفتيش الصيانة الميكانيكية والإصلاح (ينبع).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)