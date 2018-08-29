69 % من موظفي الدولة لم یطلعوا على مدونة قواعد السلوك

المواطن - الرياض

أجرت الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاھة) دراسة استطلاعية للتعرف على مدى التزام الجھات الحكومية بتطبيق وتفعيل مدوّنة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 ذي الحجة 1437ھـ.

وتوصلت الدراسة التي استطلعت آراء 4723 موظفًا في ثماني جھات حكومية موزعة على خمس مناطق، إلى أن 69% من الموظفين لم يطلعوا على المدونة، كما توصلت الدراسة إلى وجود ضعف عام في أداء الجھات الحكومية وإجراءاتھا فيما يتصل بتعميم المدونة وتدريب الموظفين على تطبيق بنودھا.

وتضمنت توصيات الدراسة إدراج مبادئ المدونة وأخلاقياتھا ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشھادات المھنية والأداء الوظيفي، وتدريب الموظفين، ونشرھا على المواقع الإلكترونية للجھات الحكومية.