7 معلومات عن جميل راتب .. عمل شيالًا في فرنسا وحرمته أسرته من المصروف

المواطن - القاهرة

تزايدت الشائعات بشأن الحالة الصحية للفنان المصري جميل راتب ومنها أنباء انخفاض صوته أو أنه فقده نهائيًا؛ ليخرج هاني التهامي مدير أعمال جميل راتب ليرد على هذه الشائعات.

وكشف مدير أعمال جميل راتب أن الفنان المصري لم يفقد النطق ولكنه يعاني من انخفاض في الصوت بدرجة كبيرة نتيجة لتقدمه في العمر، وذلك بحسب مقطع فيديو له نشره على “فيسبوك”.

وقال التهامي إن جميل راتب يخضع للعلاج في أحد المستشفيات في باريس، على أن يعود إلى مصر قريبًا بعد الاطمئنان على صحته.

وترصد “المواطن” 7 معلومات عن الفنان جميل راتب :

1 – تميز جميل راتب بهدوء وحدة ملامح وقوة شخصية وهو ما ميزه في أدواره، حيث حقق نجاحًا واسعًا في أعماله التي قدمها.

2 – سافر جميل راتب إلى فرنسا ليستكمل دراسة المحاماة، ولكن بعد قضاء عامين غير وجهته إلى التمثيل، الأمر الذي أغضب أسرته فمنعت عنه المصروف.

3 – اضطر جميل راتب للجوء إلى العمل ليوفر متطلباته الشخصية خلال تواجده لدراسة المحاماة في فرنسا فعمل “شيالًا وجرسونًا”.

4 – حاول جميل راتب اقتحام الفن الفرنسي بقوة، ما دفعه للتدرج بشكل ثابت ليبدأ بالاشتراك في فرق متواضعة إلى أن تمكن من تحسين أدائه ليدخل في أدوار كبيرة.

5 – شارك جميل راتب في مسرحيات عالمية في باريس، منها 5 أعمال لـ”شكسبير”.

6 – أتى جميل راتب إلى مصر عام 1952 مع إحدى الفرق الفرنسية، لتقديم عرض مسرحي، لينطلق بعدها في تقديم العديد من الأعمال الفنية الهامة.

7 – أبرز الأعمال التي قدمها جميل راتب منها “كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، طيور الظلام”، و”يوميات ونيس، الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر”.