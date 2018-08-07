7 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والجبيل، وينبع، وجازان”.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي- صيانة معدات (جازان).

. مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

. أخصائي أول- الخدمات والمشاريع (الرياض).

. أخصائي- مواد أولية (الجبيل).

. أخصائي ثالث- تكنولوجيا المعلومات (الرياض).

. مهندس ثاني- الموثوقية (ينبع).

. مشرف مراقب- صيانة ميكانيكية (ينبع).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)