7 وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. أخصائي أدوات وأجهزة (الجبيل).

. مهندس ميكانيكي (الجبيل).

. مهندس أول تشغيل (ينبع).

. أخصائي كهربائي (الجبيل).

. مشرف ميكانيكي (الجبيل).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)