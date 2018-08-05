70 % رضا المسافرين عن جودة الخدمات في 4 مطارات.. تعرف عليها

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر يوليو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من مليون مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر يوليو 70%.

بينما بلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، وكانت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59%، وجاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 73%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 74%.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الجودة وحماية العملاء، قد بدأت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي بإصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

تجدر الإشارة إلى قيام فرق من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني، بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.