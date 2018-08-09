9 وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل- أعمال البوليمر (الرياض).

. مدير- مبيعات المنطقة (الرياض).

. محلل ثالث- التميز في الأعمال (الرياض).

. أخصائي أول أعمال الموارد البشرية- التوظيف (الرياض).

. مراجع ثانٍ- التدقيق الداخلي (الرياض).

. مستشار قانوني ثالث (الرياض).

. أخصائي أول- المشتريات اللوجستية (الرياض).

. مسؤول الموازنة العامة (الرياض).

. محلل إدارة سلسلة التوريد (الجبيل).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).