946 مُصلى وجامعًا بعسير لصلاة عيد الأضحى

المواطن - واس

دد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير 946 مصلى وجامعاً بالمنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٩هـ.

وأوضح المدير العام للفرع الدكتور حجر بن سالم العماري أنه جرى تخصيص 8 مصليات و39 جامعًا في مدينة أبها، تشمل مصلى العيد الكبير بطريق آل يوسف ومشيع في حي المنهل، والعرين والضباب المؤقت الواقع بجوار جامع العيسائي، ومصلى العيد في مدينة سلطان، ومصلى العيد بجوحان، ومصلى العيد بقاعد، ومصلى العيد بآل غليظ.

وأفاد أن الصلاة ستقام أيضًا في مصليات الأعياد بالمحافظات نظرًا لاعتدال الأجواء، وفي الجوامع لفك الزحام على المصليات، مشيرًا إلى أن صلاة العيد ستبدأ في تمام الساعة ١٣ : ٦ صباحًا.