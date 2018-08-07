قراءة في إقرار قانون الدولة القومية لليهود بمركز البحوث والتواصل المعرفي 

المواطن - الرياض

عقد مركز البحوث والتواصل المعرفي، مؤخرًا، حلقة نقاش بعنوان (إقرار قانون الدولة القومية لليهود: قراءة في المضمون)، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر المركز بالرياض.

وشارك في الحلقة أستاذ اللغة العبرية بجامعة الملك سعود الدكتور فؤاد عبدالواحد، والمتخصص في القانون والإدارة الإستراتيجية الدكتور ياسر خميس، والكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ باسل النيرب، والباحث المتخصص في الدراسات العبرية والإستراتيجية الأستاذ أحمد بن علي العسيري، وأدار الجلسة الدكتور حسين بن محمد الحسن.

وتناول المشاركون المبررات السياسية والدينية لإقرار قانون الدولة القومية لليهود، وتداعيات القانون على المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

كما تحدثوا عن المواقف العربية والدولية تجاه القانون، وردود الفعل الإعلامية في الداخل الإسرائيلي حول إقرار القانون، وأبرز المرافعات والآراء عند الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد كل من الباحثين المشاركين في الحلقة على عنصرية القرار، وتأثيراته السلبية، ومعارضته للقوانين الدولية، واستغلاله الصارخ للدين لاستمرارية السياسة الغاشمة على أراضي فلسطين المحتلة.

حضر حلقة النقاش العديد من الباحثين والأساتذة المتخصصون والمهتمون، وشاركوا بجملة من المداخلات في موضوع الحلقة.