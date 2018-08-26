John Maccain المحارب الذي فشل في منع غزو العراق

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

John Maccain هو أحد أشهر من عرفتهم الأوساط السياسية العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من كونه لم يتقلد أي منصب رئاسي أو حتى في الإدارات المتعاقبة، وهو ما جعل وفاة John Maccain أحد أبرز الأحداث التي تستدعي اهتمام الجمهور والأوساط السياسية في العالم.

ولفظ John Maccain أنفاسه الأخيرة فجر اليوم الأحد بعد صراع دام لعام كامل مع مرض سرطان الدماغ، والذي أدى في النهاية إلى وفاته متأثرًا بحالته المرضية، وذلك قبل أن يبدأ John Maccain في رفض العلاج الكيميائي لهذا المرض، مُعلنًا بشكل ضمني استسلامه الكامل للسرطان.

ربما لم تُتح الفرصة للسياسي الأميركي والمحارب السابق John Maccain لتولي مناصب رفيعة المستوى في الإدارات الأميركية المختلفة، كما أن الحظ لم يحالفه خلال مرتين قرر فيهما خوض الانتخابات الرئيسية الأميركية، ليخسر تارة أمام زميله بالحزب الجمهوري جورج بوش الابن عام 2000، وأخرى أمام خلفه باراك أوباما في 2008.

آراء John Maccain لطالما كان لها آثار مختلفة ومتباينة على الشعب الأميركي، بدءا من السياسات الخارجية المتعلقة بمواجهة الإرهاب والحروب التي خاضتها واشنطن في العقدين الماضيين، وصولًا إلى الأنظمة الاجتماعية التي تمت مناقشتها خلال تلك الفترة، حيث كان أبرزها وقوف John Maccain أمام البرنامج الصحي الذي كشف عنه أوباما خلال ولايته الأولى.

ومن خلال مواقفه السياسية التي أتت بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2000، كان John Maccain أبرز السياسيين الأميركيين معارضة لغزو العراق أو حتى إقامة معتقل غوانتانامو.

ولم يهتم John Maccain لما يمكن أن تؤديه تلك المواقف على مستوى الشعبية، وبالفعل تأثرت أسهم سيناتور ولاية أريزونا لدى حزبه الجمهوري، وذلك على الرغم من كونه أحد الأعضاء البارزين فيه.

John Maccain رحل اليوم الأحد عن عالمنا، وهو يملك سجلًا غير بسيط من العلاقات الدبلوماسية والآراء الجدلية في الأوساط الأميركية، إلا أنه يظل أحد أبرز السياسيين الأميركيين الذين عرفهم العالم دون أن يتقلدوا مناصب رئاسية في واشنطن.