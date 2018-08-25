Premier League .. يقدم الإثارة على طبق من ذهب وآرسنال يرقص فرحًا

المواطن - محمد سمعه

عادت مباريات Premier League أو الدوري الإنجليزي من جديد، حيث انطلقت مباريات الجولة الثالثة اليوم السبت بلقاء وولفرهامبتون ضد نادي مانشستر سيتي.

ويذكر أن نادي وولفرهامبتون كان تعادل مع نادي مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في Premier League، أما نادي آرسنال فالحظ ابتسم له للمرة الأولى في Premier League فحقق فوزًا بمنتهى الصعوبة على حساب نادي ويست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

كما أن مباريات Premier League شهدت اليوم تفوق نادي ليستر سيتي على فريق ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف، كما أن مدافع المنتخب الإنجليزي هاري ماجواير سجل هدفًا من هدفي ليستر سيتي في شباك القديسين.

ويذكر أن فريق هيدرسيفيلد تاون سقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق كارديف سيتي في الجولة الثالثة للفريقين في Premier League.

ويتبقى اليوم فقط مباراة واحدة في Premier League تُقام في الفترة الحالية بين ناديي ليفربول وبرايتون.

يذكر أن نادي نادي مانشستر سيتي كان فاز بأول جولتين من مباريات Premier League على حساب كل من ناديي آرسنال وهيدرسيفيلد تاون.

نجح النجم المصري محمد صلاح في إضافة ثاني أهدافه في بطولة Premier League بالموسم الحالي، وذلك حينما سجل الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك نادي برايتون.

تُقام غدًا ثلاث مباريات في بطولة الـ Premier League، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي واتفورد وكريستال بالاس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

كما أن المباراة الثانية غدًا من مباريات الجولة الثالثة ببطولة Premier League ستكون بين فريقي فولهام وبيرنلي، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثالثة من مباريات Premier League غدًا ستكون بين فريقي نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في تمام السادسة مساء بتوقيت المملكة.

يسعى نادي مانشستر سيتي للتفوق وجمع أكبر قدر ممكن من النقاط في مباريات Premier League بالموسم الحالي، من أجل الفوز بالبطولة للموسم الثاني على التوالي.