Toughpad حاسوب لوحي لرجال الجيش والشرطة فقط من باناسونيك

كشفت باناسونيك عن بدء العمل على إصدار جيل جديد من حواسب “Toughpad” اللوحية المخصصة لأفراد قوات الجيش والشرطة الذين يعملون في ظروف استثنائية.

ويحمل النموذج الجديد اسم “FZ-M1 mk3″، بهيكل متين مقاوم للماء والغبار، وهو قادر على العمل في مختلف الظروف المناخية، ولديه تأمين حماية عالية وعمل ممتاز للجهاز في درجات حرارة تتراوح ما بين 10 درجات تحت الصفر حتى 50 درجة مئوية، كما يضمن حماية من الموجات الكهرومغناطيسية لمنع التشويش أو اختراق بياناته.

كما سيزود هذا الحاسب بشاشة بمقاس 7 بوصات، ونوعين من المعالجات: “Intel Core i5-7Y57 vPro” من الجيل السابع، وآخر أبسط “Intel Celeron N4100″، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ولوحة مفاتيح إضافية لاستخدامه كحاسب شخصي.

ومن المفترض أن يظهر هذا الحاسب في الأسواق، أواخر أغسطس الجاري، بسعر 2000 دولار تقريبًا.