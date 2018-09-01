آل الشيخ غاضب من النقل والتعليق في مباراة الأهلي والتعاون ويعد بوقفة

المواطن - الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على النقل التلفزيوني والتعليق الخاص بمباراة الأهلي والتعاون مساء اليوم السبت بقوله: “النقل والتعليق الله بالخير… الاثنين لنا وقفة!”.

جاء ذلك في تغريدة لتركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وفي سياق آخر، أعلن آل الشيخ أن متوسط حضور الجمهور للمباراة الواحدة في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للعام الحالي ٩٨٨٧ مشجعًا.

وأوضح آل الشيخ أن العام الماضي شهد حضور ٤٩٨٥ مشجعًا للمباراة الواحدة في الجولة الأولى.

وعقب تركي آل الشيخ على أرقام الحضور بقوله: “الحمد لله… والقادم أفضل بإذن الله”.